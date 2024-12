Han Duck-soo assumera le poste de président par intérim

Photo : YONHAP News

Suite à la suspension des fonctions du président Yoon Suk Yeol après l’adoption de la motion de destitution cet après-midi, c’est le Premier ministre Han Duck-soo qui détient provisoirement les pouvoirs présidentiels.Quelque peu après l’annonce du vote, Han a déclaré aux journalistes présents au complexe gouvernemental de Séoul : « En ces temps difficiles, je concentrerai tous mes efforts sur une gestion stable de l’Etat. » Avant d'ajouter ressentir « un grand poids sur ses épaules ».Le président par intérim exercera la plupart des pouvoirs constitutionnels d’un numéro un, tels que le commandement militaire, la promulgation ou le rejet de lois, la nomination des fonctionnaires et des chefs d’organes constitutionnels, ainsi que la diplomatie d’Etat.Cependant, des inquiétudes autour de sa promotion émergent car le chef du gouvernement est actuellement impliqué dans l’affaire de la loi martiale. Et le Minjoo, le premier parti de l’opposition, a déjà évoqué sa possible destitution. En conséquence, Han pourrait rencontrer des difficultés pour prendre des décisions telles que la nomination de nouveaux ministres ou le rejet de projets de loi.