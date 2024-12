Photo : YONHAP News

Les sud-Coréens se sont réveillés sous le soleil en ce troisième lundi de décembre. Toutefois, les régions ouest verront le ciel se couvrir progressivement au cours de la journée. De la pluie ainsi que de légères chutes de neige sont attendues dans certaines localités.Du côté des températures, il fait plus froid que la veille et cette dynamique se poursuivra jusqu’en milieu de semaine. Il fait -3°C à Séoul, -9°C à Chuncheon, -6°C à Andong et -1°C à Daegu. Dans l’après-midi, il est prévu 4°C dans la capitale, 6°C à Daejeon et Gangneung, 8°C à Gwangju et jusqu’à 9°C à Busan.