Lee Jae-myung propose un conseil consultatif entre le gouvernement et tous les partis politiques

Photo : YONHAP News

Le Minjoo, la première force d'opposition, ne procèdera pas au processus de destitution du Premier ministre Han Duck-soo, désormais président de la République par intérim.C'est ce qu'a fait savoir Lee Jae-myung, numéro un du parti, lors d’une conférence de presse, tenue hier. Et d'ajouter que sa formation se concentrera à stabiliser le pays et la vie des citoyens. Il a ainsi prôné la coopération supra-partisane lors de son entretien téléphonique d'hier avec Han Duck-soo, en proposant de créer un organe consultatif entre le Parlement et le gouvernement.Par ailleurs, l'ancien rival malheureux de Yoon Suk Yeol lors de la dernière présidentielle, a souligné que le premier défi à relever est la reprise économique. Il s'est ainsi engagé à dissiper l'incertitude qui pèse sur l'économie nationale, en instaurant des mesures de stabilisation des marchés boursiers et de protection des investissements.Lee Jae-myung a d'ailleurs rappelé que le Parti du pouvoir du peuple (PPP) n’est plus le parti au pouvoir, en raison de la destitution parlementaire du président Yoon Suk Yeol. Selon lui, il n'y a donc plus de parti présidentiel ni de camp de l'opposition et toutes les formations doivent se réunir pour faire fonctionner les affaires de l'Etat.Devenu le grandissime favori à la présidentielle anticipée, le chef de Minjoo semble vouloir désormais donner l'image d'un dirigeant du pays.