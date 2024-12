Loi martiale : Han Duck-soo commence sa présidence par intérim

Photo : YONHAP News

Le Premier ministre a débuté ses missions de président par intérim. Han Duck-soo s'est ainsi entretenu hier avec le président américain au téléphone, pour lui assurer que les affaires de l'Etat du pays du Matin clair se dérouleraient conformément à la loi et à la Constitution. Il a ensuite souligné l'importance de la coopération bilatérale face à la menace nucléaire nord-coréenne et au rapprochement Pyongyang-Moscou.Joe Biden a répondu qu'il avait confiance en la démocratie sud-coréenne, en évoquant une alliance inébranlable entre Séoul et Washington.De son côté, Anthony Blinken a annoncé samedi dernier que l’administration américaine était prête à travailler main dans la main avec le président sud-coréen par intérim et qu’elle apportait un soutien sans faille au peuple et à l'alliance bilatérale.Han Duck-soo s'est également entretenu avec le commandant des forces américaines stationnées sur le territoire sud-coréen. Lors de cet échange téléphonique, il a mis en avant l'importance d’une posture de défense commune. Paul LaCamera a pour sa part réaffirmé son engagement dans la défense commune et le respect de l'accord d'armistice, entre autres. Et d'ajouter que tous les exercices sud-coréano-américains se dérouleront comme prévu.Han a ensuite été reçu par Woo Won-sik, le président de l'Assemblée nationale, afin de discuter de la coopération entre le Parlement et l'exécutif.Par ailleurs, un conseil ministériel se tient aujourd'hui, une première depuis l'adoption, samedi dernier, de la motion de destitution de Yoon Suk Yeol.