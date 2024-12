Choi Sang-mok s'engage à poursuivre les politiques économiques du pays

Photo : YONHAP News

Le vice-Premier ministre s'est engagé à poursuivre les politiques économiques phares du pays telles que la valorisation du marché des capitaux, l’amélioration des marchés boursiers et de changes, ainsi que l’intégration au World Government Bond Index (WGBI), l’un des trois principaux indices de référence du marché obligataire souverain du monde.Une annonce faite par Choi Sang-mok lors d’une réunion avec le gouverneur de la Banque de Corée (BOK), le président de la Commission des services financiers (FSC) et le directeur adjoint du Service de supervision financière (FSS).Choi, qui est aussi le ministre de l’Economie et des Finances, a également précisé que les marchés financiers seraient surveillés 24 heures sur 24. Et d'ajouter que d'autres mesures seraient prises pour maintenir la notation du pays par les institutions financières étrangères. Parmi elles : l’organisation de séances d'explication de l'économie sud-coréenne, l'envoi d’émissaires auprès des institutions d'investissements étrangers ou encore le renforcement des mesures incitatives aux investisseurs étrangers.Depuis la tentative d’instauration de la loi martiale, Choi ne cesse de communiquer avec ses homologues des principales nations étrangères et les agences de notation, pour leur adresser un message rassurant sur la situation du pays du Matin clair.