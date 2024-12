Manifestation à Séoul : appel au renvoi immédiat du président Yoon

Photo : YONHAP News

Alors que la Cour constitutionnelle a entamé les procédures de jugement concernant la destitution du président Yoon Suk Yeol, une manifestation organisée par le groupe progressiste Action des Bougies s'est tenue le 15 décembre dans le centre de Séoul. Les manifestants, estimant que la motion a déjà été adoptée, ont demandé à la Cour de statuer au plus vite pour le renvoi du président.Baptisé « Marche aux bougies pour l’arrestation de Yoon Suk Yeol et l’incarcération de Kim Geon-hee », le défilé est parti de l’Hôtel de ville pour se rendre aux environs de la Cour constitutionnelle en passant par les intersections de l’avenue de Sejong et Gwanghwamun.Action des bougies a annoncé son intention de tenir chaque soir des veillées aux chandelles devant la juridiction jusqu’à ce qu’une décision soit rendue.En parallèle, à proximité de la place Gwanghwamun, l'Église Sarang Jeil, dirigée par le pasteur Jeon Kwang-hoon, a organisé un rassemblement national pour protester contre la motion de destitution, qualifiant celle-ci d’injuste.