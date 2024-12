Loi martiale : le Parquet notifie une deuxième convocation à Yoon Suk Yeol

Photo : YONHAP News

Le Parquet a notifié aujourd’hui une deuxième convocation au président Yoon Suk Yeol. La date limite de sa comparution n’a toutefois pas encore été confirmée.L’unité d’enquête spéciale sur la loi martiale du Parquet avait envoyé mercredi dernier une notification au chef de l’Etat, l’informant qu’il était suspecté d’insurrection et d’entrave à l’exercice des droits par abus de pouvoir. Il devait se présenter au Parquet du district central de Séoul hier, mais il a répondu qu'il était difficile de se présenter, car la nomination de ses avocats n'était pas encore finalisée.Rappelons que Yoon avait déclaré jeudi dernier que le droit du président de proclamer la loi martiale ne fait pas l’objet d’un examen judiciaire. Les procureurs envisageraient de demander à nouveau à Yoon de comparaître après avoir analysé les raisons de son refus, si ce dernier ne répondait pas à la deuxième convocation. S’il se soumettait à l’enquête, ce serait la première fois dans l’histoire constitutionnelle du pays qu’un président en exercice se rendrait au Parquet en tant que suspect.Dans le cas où le Parquet jugerait que les raisons du non-respect de la convocation ne sont pas valables, il pourrait solliciter un tribunal pour émettre un mandat d'arrêt et procéder à une arrestation forcée.Le même jour, le bureau d’enquête conjointe, composé de la police, du Bureau d'enquête sur la corruption des hauts fonctionnaires (CIO) et du ministère de la Défense a demandé, lui aussi, au chef de l’Etat de se présenter ce mercredi à 10h au siège du CIO. L'attention se porte désormais sur le choix du président entre les deux institutions.De son côté, Kim Yong-hyun, l'ex-ministre de la Défense, continue de refuser de se soumettre à l'enquête. Il devait être interrogé ce matin par les procureurs, mais son avocat a fait part de son intention de ne pas se présenter, arguant que l’enquête était illégale.Par ailleurs, le Parquet a demandé hier un mandat d'arrêt pour Park An-soo, chef d'état-major de l'armée, Lee Jin-woo, chef du Commandement de la défense de la capitale, et Kwak Jong-geun, commandant des forces spéciales de l’armée de terre. Ils sont accusés de participation à des missions d’insurrection et d'abus de pouvoir.Kwak a comparu ce matin devant le tribunal militaire de la région centrale pour l'examen de son mandat d'arrêt. Celui concernant Lee sera examiné cet après-midi. La décision sur leur maintien en détention sera prise au plus tôt aujourd’hui. L’audience concernant Park aura lieu demain.