L’opposition appelle à une procédure rapide de destitution : « Pas de droit de veto pour le président par intérim »

Photo : YONHAP News

Après avoir obtenu l’adoption de la motion de destitution contre le président Yoon Suk Yeol, l’opposition appelle désormais la Cour constitutionnelle à accélérer son jugement afin de limiter les perturbations dans le pays.Lee Jae-myung, leader du Minjoo, a déclaré lors d’une conférence de presse le 15 décembre : « La Cour constitutionnelle ne pourra que rendre un verdict conforme au bon sens du peuple. Chaque seconde compte, il faut avancer le jugement autant que possible. » Il a insisté sur le fait que cette démarche est le seul moyen de réduire la souffrance de la population et la confusion politique.Le chef du Parti démocrate a également appelé à la mise en place immédiate d’une enquête spéciale pour faire la lumière sur les circonstances entourant la déclaration de la loi martiale et pour demander des comptes aux responsables.Le Parti de de la reconstruction de la Corée, qui a vu son leader Cho Kuk être incarcéré aujourd’hui, a déclaré qu’il continuerait à œuvrer pour une décision rapide de la Cour et a appelé le Bureau d'enquête conjoint à arrêter le président.L’opposition a également mis en garde Han Duck-soo, président par intérim, contre l’utilisation de son droit de veto sur des lois importantes dont celle sur l’enquête spéciale.