La Cour constitutionnelle entamera le procès de destitution du président Yoon le 27 décembre

Photo : YONHAP News

La procédure de destitution du président Yoon Suk Yeol, votée par l’Assemblée nationale, débutera officiellement le 27 décembre devant la Cour constitutionnelle.Aujourd’hui, la juridiction a annoncé la tenue d’une première audience de préparation à 14h le 27 décembre. Cette étape préliminaire vise à dresser le plan d’instruction : les deux parties – l’Assemblée nationale et Yoon Suk Yeol - présenteront leurs arguments et définiront les questions centrales du procès. Bien que l’audience soit publique, la présence des parties n’est pas obligatoire. Les dates des audiences principales seront déterminées à la suite de cette étape préparatoire.La Cour prévoit également d’accélérer la collecte des dossiers d’enquête des autorités judiciaires, comme ceux de la Police et du Parquet, pour mener à bien une analyse rapide.L’institution a désigné le juge principal de l'affaire par un tirage électronique, mais a décidé de maintenir son identité confidentielle. Malgré les trois sièges vacants parmi les neuf juges qui la compose, elle estime qu’avec ses six membres actuels, le procès pourra se dérouler sans entrave.