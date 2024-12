Photo : YONHAP News

Après une semaine de forte hausse, la Bourse de Seoul a clôturé ce troisième lundi de décembre avec de légères variations. Le KOSPI, son indice de référence, a diminué de 0,22 % et affiche 2 488,97 points. Le KOSDAQ, l’indice des valeurs technologiques, grimpe de 0,69 % et atteint 698,53 points.Sur le marché des changes, le won sud-coréen s’affaiblit face au billet vert. À la clôture des transactions, à 15h30, le dollar américain s’achète 1 435,00 wons (+2,00 wons).