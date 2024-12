Le PPP rejette la proposition du Minjoo de créer un conseil consultatif suprapartisan

Photo : YONHAP News

Le Parti du pouvoir du peuple (PPP) a rejeté la proposition du Minjoo, la première formation de l’opposition, de créer un organe consultatif entre le Parlement et le gouvernement.Kwon Seong-dong, chef du groupe parlementaire du PPP, a déclaré hier que, même dans ce système intérimaire, son parti resterait au pouvoir et assumerait la pleine responsabilité du gouvernement et des affaires de l'Etat. Cette déclaration survient après que le patron du Minjoo a indiqué que le parti au pouvoir n’existait plus.Kwon a critiqué le parti de centre-gauche, affirmant qu'il agissait comme s'il était désormais responsable de la gestion du gouvernement. Lors d’une rencontre avec Han Duck-soo, président par intérim, il a souligné son intention de ne pas permettre au parti d’opposition de prendre le contrôle des affaires de l’État.Cependant, l’attitude du gouvernement diffère. Han a insisté sur la nécessité d’une coopération entre le gouvernement, le parti au pouvoir et ceux d’opposition durant son tête-à-tête avec le président de l'Assemblée nationale, Woo Won-shik. Ce dernier a aussi exprimé son intention de convaincre le PPP de rejoindre le comité consultatif suprapartisan.