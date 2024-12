Avec qui allez-vous faire le compte à rebours du Nouvel an ? Pourquoi pas avec la KBS ?La maison-mère de KBS WORLD Radio a annoncé, hier, que son « Countdown Show Light Now 2025 » se tiendra, le 31 décembre, à Myeongdong, à Séoul. Ce soir-là, un plateau sera installé devant la Poste centrale et un autre en face du grand magasin Shinsegae. De célèbres chanteurs, appréciés de toutes les générations, comme JYP, 2am ou encore Jannabi, monteront sur scène. Pour le plus grand bonheur des habitants de la capitale et de ceux venus d’ailleurs.Ce show sera retransmis, en direct, sur KBS 2TV ainsi que sur la chaîne YouTube KBS Enter.