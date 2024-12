Photo : YONHAP News

Bien que le grand hiver n’ait pas encore débuté, il prépare son arrivée depuis plusieurs jours en Corée du Sud. Ce mardi ne fait pas exception. Les températures matinales restent négatives sur une grande partie du territoire avec -3°C à Séoul et Jeonju, -9°C à Chuncheon, -4°C à Andong et -1°C à Daegu. Dans l’après-midi, le mercure sera identique à la veille avec 3°C dans la capitale, 5°C à Daejeon, 7°C à Gwangju et 9°C à Busan.Concernant le ciel, la majorité du pays connaîtra un temps dégagé tout au long de la journée. A l’exception des régions centrales qui verront quelques nuages venir perturber le soleil.