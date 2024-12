Photo : YONHAP News

La Cour constitutionnelle a six mois pour confirmer ou infirmer la destitution parlementaire de Yoon Suk Yeol. Mais elle semble chercher à traiter rapidement la procédure.Hier déjà, la haute juridiction a décidé de fixer au 27 décembre la date de la première audience préliminaire. Elle a également choisi le juge en chef, qui doit mener le procès. Il s’agit de Cheong Hyung-sik, désigné l’an dernier par le président Yoon lui-même.Normalement, la Cour doit être composée de neuf juges. Mais pour le moment, elle n’en compte que six, le mandat des trois autres ayant expiré.Selon la loi en vigueur, il faut qu’au moins sept juges soient présents à l’examen de la destitution. Le Parlement veut alors commencer lundi prochain à auditionner les trois candidats recommandés, afin de confirmer leur nomination une semaine plus tard.