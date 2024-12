Le Nigeria rouvre son ambassade à Pyongyang

Photo : YONHAP News

Le Nigeria a rouvert son ambassade en Corée du Nord, fermée après le déclenchement de la pandémie de COVID-19. C’est ce qu’a confirmé l’ambassade de Russie à Pyongyang.En effet, cette dernière a récemment annoncé, sur son compte Facebook, que son représentant, Alexander Matsegora, avait rencontré, le 11 décembre à Pyongyang, le chargé d’affaires du pays d’Afrique, Patrick Imodu Imologhome. A cette occasion, les deux diplomates ont échangé sur les dossiers urgents qui préoccupent la péninsule.Le Nigeria est l’un des derniers alliés africains du régime communiste. Les deux pays ont établi leurs relations diplomatiques en 1976. A noter également qu’avec l’Egypte, il est l’un des deux Etats d’Afrique à avoir ouvert une mission diplomatique au nord du 38e parallèle.Le comité du Conseil de sécurité de l’Onu, chargé de veiller à l’application des sanctions contre le Nord, continuait d’accuser celui-ci d’envoyer du personnel soignant au Nigeria et de poursuivre le commerce d’armes avec lui. Et ce en violation des mesures restrictives.Depuis que le régime de Kim Jong-un a rouvert ses frontières en août 2023, plusieurs de ses pays amis ont rouvert leur représentation dans la capitale nord-coréenne. Parmi eux la Chine, la Russie, la Mongolie et Cuba. La Suède et la Pologne ont également fait revenir leurs diplomates dans le royaume ermite.