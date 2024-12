Le gouvernement continue de rassurer quant à l’économie nationale

Photo : YONHAP News

Le gouvernement sud-coréen continue de rassurer la communauté internationale sur la santé de l’économie nationale.A cet effet, le vice-Premier ministre a adressé une lettre aux ministres des Finances de plusieurs pays, aux chefs des principales organisations internationales, ainsi qu’aux agences de notation.Choi Sang-mok y a souligné que malgré la grande turbulence politique dans le pays, son économie resterait aussi stable qu’avant la crise. Il a tenu à préciser que deux projets importants, ceux du budget de l’Etat pour 2025 et l’amendement relatif à la loi de finances, avaient été votés la semaine dernière par l’Assemblée nationale.Celui qui est également ministre de l’Economie et des Finances a poursuivi que son ministère, la Banque de Corée et le régulateur financier allaient travailler main dans la main pour gérer de manière stable la situation.L’exécutif entend aussi organiser des réunions d’explication pour les patrons étrangers dans le but de les convaincre de continuer d’investir dans le pays du Matin clair.