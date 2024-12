Tracts anti-Pyongyang : Séoul fait marche arrière sur les envois vers le Nord

Photo : YONHAP News

Le gouvernement de Séoul semble rétropédaler sur les envois de tracts de propagande de l’autre côté de la frontière notamment par les associations de transfuges nord-coréens installés en Corée du Sud. Cela a été constaté lors d’une réunion de la commission de la diplomatie et de la réunification du Parlement, tenue hier.Interrogé par les députés de la commission, le ministre de la Réunification a répondu que l’exécutif allait déployer des efforts pour mieux gérer le dossier, en faisant de la vie et de la sécurité des sud-Coréens la priorité numéro un. Kim Young-ho a ajouté avoir d’ores et déjà appelé jeudi dernier les militants anti-Pyongyang à faire preuve de prudence.Avant la destitution parlementaire de Yoon Suk Yeol, le ministre avait évoqué la nécessité de leur garantir la liberté d’expression, et ce conformément à la décision de la Cour constitutionnelle. Toutefois, ce changement de position viserait à éviter d’éventuels incidents imprévus susceptibles d'augmenter les tensions entre les deux Corées, en cette période de crise politique au Sud.Néanmoins, les associations de militants sud-coréens ne l'ont pas entendu de cette oreille. L’une d’entre elles, celle des familles des victimes d’enlèvement par le Nord, a annoncé qu’elle allait larguer des tracts au-delà du 38e parallèle dans les prochains jours.Selon son représentant, Choi Seong-ryong, il ne s’agit pas de propagande, ni d’activités à caractère politique et idéologique. Les membres de son organisation veulent simplement donner des nouvelles à leurs proches détenus dans le royaume ermite.