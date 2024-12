Photo : YONHAP News

Son Heung-min, qui joue pour Tottenham Hotspur, a été sacré meilleur sportif 2024. C’est le résultat du sondage effectué entre les 22 et 25 novembre par Gallup-Corée.C’est la huitième année consécutive que le footballeur occupe le trône. Il avait a vu son nom apparaître pour la première fois dans le classement en 2013 (8e) et n’en a plus quitté la tête depuis 2017.La deuxième place est occupée par un autre joueur de football. Il s’agit de Lee Kang-in, le milieu offensif du Paris St-Germain. Et c’est la jeune pongiste Shin Yu-bin, qui a conquis le cœur des sud-Coréens lors des JO de Paris, qui complète le podium.1 741 personnes âgées de plus de 13 ans, hommes et femmes confondus, ont participé à cette enquête.