Nomination de trois nouveaux juges de la Cour constitutionnelle : passe d’armes entre le PPP et le Minjoo

Photo : YONHAP News

A l’Assemblée nationale, le Minjoo, la principale force de l’opposition, cherche à accélérer la procédure visant à confirmer les candidatures aux trois postes de juge vacants de la Cour constitutionnelle.Mais le Parti du pouvoir du peuple (PPP) lui fait barrage. Son chef intérimaire, Kweon Seong-dong, a mis en avant qu’il n’était pas possible de les désigner avant que la Cour ne rende son verdict sur la destitution de Yoon Suk Yeol.Pour le mouvement présidentiel, il n’est pas juste que le Premier ministre exerce le droit de nommer les juges de la haute juridiction. Bien que Han Duck-soo assure l’intérim à la tête du pays.Kweon a également reporté la responsabilité sur la formation de centre-gauche de l’échec du remplacement des trois juges, avant l’imposition de la loi martiale.Le Minjoo n’a pas tardé à réagir. Selon ses élus, il ne s’agit que d’une tentative de retarder la procédure de la Cour et de sauver de ce fait Yoon. Le chef de leur groupe parlementaire, Park Chan-dae est allé jusqu’à parler d’une plaisanterie. Il a donc promis de suivre le plus rapidement possible les démarches nécessaires pour désigner les trois futurs juges.