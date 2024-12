Han Duck-soo promet de relancer l’économie liée au quotidien du peuple

Photo : YONHAP News

Han Duck-soo a présidé aujourd’hui le premier conseil des ministres depuis qu’il a commencé à assurer l’intérim du président Yoon. Une réunion au cours de laquelle le gouvernement a définitivement entériné le budget de l’Etat pour 2025, voté par le Parlement.A cette occasion, le Premier ministre a promis de l’exécuter intensivement avant juin 2025. Objectif affiché : revigorer l’économie en essoufflement et relancer celle dite de la vie quotidienne de la population.Le dirigeant intérimaire a demandé aux ministères concernés de dépenser au plus vite les crédits destinés aux personnes défavorisées, aux petits commerçants, ainsi qu’aux industries de pointe.Han s’est une nouvelle fois engagé à travailler en coopération avec le Parlement afin de ramener les affaires de l’Etat à la normale. Dans ce sens, il n’a pas inscrit à l’ordre du jour du conseil d’aujourd’hui six projets ou propositions de loi polémiques, adoptés par l’opposition, mais contestés par le parti au pouvoir.D’ordinaire, Yoon Suk Yeol mettait son veto sur ce type de textes controversés pour demander à l'Assemblée nationale de débattre de nouveau. Reste donc à savoir si Han fera de même ou non.