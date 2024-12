Séoul impose de nouvelles sanctions contre 11 individus et 15 entités nord-coréens et russes

Photo : YONHAP News

Le gouvernement sud-coréen a annoncé aujourd’hui de nouvelles sanctions contre 15 entités et 11 individus nord-coréens et russes. Ils sont accusés d’être impliqués dans le commerce d’armes entre les deux pays ou encore dans le développement des programmes nucléaire et de missiles du régime de Kim Jong-un.Ces sanctions, effectives à partir de ce jeudi, portent notamment sur le chef adjoint d’état-major général de l’armée populaire nord-coréenne, Kim Yong-bok, le général Shin Geum-cheol et Ri Song-jin. Les deux premiers ont été dépêchés en Russie pour soutenir Moscou dans sa guerre contre l'Ukraine. Et le dernier est un ingénieur de missiles au sein de l’armée.Parmi les Russes sous le coup des nouvelles mesures punitives figurent Igor Aleksandrovich Michurin et la compagnie qu’il dirige, Ardis-Bearings, basée à Moscou.Avant l’annonce de ces sanctions, les ministres des Affaires étrangères de neuf pays, dont la Corée du Sud, et de l’Union européenne, avaient publié une déclaration conjointe condamnant la coopération militaire illicite entre Pyongyang et Moscou. Ils ont aussi appelé le royaume ermite à retirer ses troupes de Russie.De son côté, le Trésor américain a ajouté, hier, à sa liste noire neuf personnes et sept organisations ayant fourni un soutien financier et militaire à la Corée du Nord. Le département d’Etat américain, lui, a sanctionné trois individus et entités, liés au programme balistique de Pyongyang.