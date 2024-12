Photo : YONHAP News

L’armée sud-coréenne a effectué hier des exercices baptisés « entraînement à la défense du territoire de la mer de l’Est ». Des manœuvres qu’elle organise deux fois par an pour défendre les îles Dokdo.Ces deuxièmes et dernières manœuvres de l’année se sont déroulées à huis clos. Leur envergure a été similaire à celle de l’entraînement mené en août dernier. Des navires de la Marine et ceux des garde-côtes y ont été mobilisés. Mais les soldats du Corps des marines n’ont pas effectué d’exercice de débarquement sur les îlots revendiqués par le Japon.Il s’agissait des sixièmes exercices de la même nature depuis l’arrivée au pouvoir de Yoon Suk Yeol, en 2022. Les cinq précédents avaient été également organisés à huis clos et en format réduit. Et ce dans le but de ne pas entraver le rapprochement entre les deux pays voisins, promu par Yoon.