Photo : YONHAP News

Avis aux amateurs de patinage ! La patinoire de la Place de Séoul, installée chaque hiver devant l’Hôtel de ville de la capitale sud-coréenne, ouvrira ses portes le 20 décembre. D’après la municipalité, la cérémonie d’inauguration est prévue, après-demain, à 18h.Jusqu’au 9 février 2025, elle accueillera les patineurs de 10h à 23h tous les vendredis, samedis et jours fériés. Quant aux autres jours, elle sera ouverte entre 10h et 21h30.Tous ceux qui désirent y patiner devront s'acquitter de 1 000 wons, une somme équivalente à 65 centimes d’euro. Le prix n’a pas évolué depuis 2004, année de sa mise en service, et ce pour le plus grand bonheur des Séouliens. Quant aux touristes étrangers, qui ont une « Discover Seoul Pass », l’entrée sera gratuite.