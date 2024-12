Photo : YONHAP News

A J-7 de Noël, avis de grand froid en Corée du Sud. Il va falloir sortir les gros manteaux d’hiver, les gants et les bonnets ou bien rester au chaud pour affronter cette journée glaciale. Ce matin -6°C ont été enregistrés à Séoul, -11°C à Chuncheon, -6°C à Andong et -3°C à Daegu. Même la ville portuaire de Busan s’approche d’une valeur négative avec 0°C. Cet après-midi, les températures atteindront 1°C dans la capitale, 2°C à Daejeon, 4°C à Daegu et 5°C à Ulsan.Du côté du ciel, le temps sera dégagé sur la majorité du pays. A l’exception des régions de l’ouest qui pourrait voir de la pluie ou de la neige tomber en petite quantité. Par ailleurs, le vent froid qui soufflera toute la journée accentuera le ressenti glacial de l’air.