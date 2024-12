Photo : YONHAP News

Des centaines de soldats nord-coréens combattant aux côtés des Russes contre les forces ukrainiennes, à Koursk, ont été tués ou blessés. C’est ce qu’a rapporté mardi l’agence de presse Reuters, en citant un responsable militaire américain.Sous couvert d’anonymat, ce dernier a également affirmé que les victimes étaient de tout grade de l’armée : de subalterne jusqu’au plus haut gradé.Cette évaluation intervient un jour après que Washington a déclaré que la Corée du Nord avait subi des pertes de troupes « importantes ».Le nombre d’hommes de Kim Jong-un envoyés à la frontière entre la Russie et l’Ukraine est estimé à 11 000. Mais on ne sait pas encore combien parmi eux participent réellement aux combats.