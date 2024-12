Kim Ⅲ se rend à Kumsusan pour commémorer son défunt père

Photo : YONHAP News

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un s'est recueilli mardi au Palais du Soleil Kumsusan, à l'occasion du 13e anniversaire de la mort de son père, Kim Jong-il. C'est ce qu'a rapporté aujourd'hui la KCNA. Selon l'agence de presse officielle du régime, il a déposé des fleurs devant les statues du « grand leader » Kim Il-sung et du « grand dirigeant » Kim Jong-il.Lors de cette visite, Kim III était accompagné de hauts responsables du Parti des travailleurs et du gouvernement, dont Kim Tok-hun, Premier ministre, Jo Yong-won, secrétaire du Parti, et Choe Ryong-hae, président du Présidium de l'Assemblée populaire suprême. Sa sœur, Kim Yo-jong, était également présente.La KCNA a indiqué que le leader avait rendu hommage à son défunt père en lui souhaitant une vie éternelle. Le média d’Etat a ajouté que tous les participants avaient réaffirmé leur détermination à respecter avec loyauté les pensées et la direction de Kim Jong-un, à accomplir des transformations et des avancées sur tous les fronts de la construction socialiste, et à faire rayonner une nouvelle phase de développement global pour le pays.Depuis 2012 et à l’exception de 2022, Kim Jong-un se rend chaque année au Palais du Soleil Kumsusan à l'occasion de l'anniversaire de la mort de son père, survenue le 17 décembre 2011.