Séoul anticipe l’investiture de Trump et invite les ambassadeurs du G7 et de l’UE

Photo : YONHAP News

Le ministère des Affaires étrangères a lancé hier un groupe de travail pour se préparer au deuxième mandat de Donald Trump, qui débutera en janvier prochain.Lors de la réunion de lancement, le premier vice-ministre a insisté sur la nécessité de réexaminer les mesures de réponse et de s'assurer de leur mise en œuvre avec la plus grande rigueur. Il a notamment appelé à adopter une approche globale et intégrée, sans cloisonnement entre les départements, afin de faire face à l'interconnexion croissante des enjeux politiques, économiques et sociaux.Par ailleurs, malgré les difficultés internes, Kim Hong-kyun a souligné l’importance de renforcer la base de soutien interne et externe afin de garantir la solidité de l'alliance sud-coréano-américaine. A cette fin, il a recommandé une approche stratégique et générale vis-à-vis du Congrès américain, des milieux académiques et d'autres acteurs clés.Le ministre sud-coréen des Affaires étrangères a également invité, le même jour, les ambassadeurs des pays du G7 et de l'Union européenne (UE) en Corée du Sud à un déjeuner à sa résidence. Lors de cette rencontre, il a partagé les développements du pays et réaffirmé sa volonté de maintenir la ligne directrice de la politique étrangère.Dans ce contexte, Cho Tae-yul a présenté les efforts visant à assurer la stabilité de l’Etat dans une période de crise. Il a particulièrement souligné que, face à l'incertitude croissante de la politique internationale, son ministère travaillait activement à gérer les relations extérieures de manière stable et à préserver la crédibilité du pays.