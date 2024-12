Hanbok : une vidéo avec Kim Tae-ri sera diffusée à New York à Noël

Photo : YONHAP News

À l’occasion de Noël, une vidéo mettant en avant l’actrice Kim Tae-ri vêtue d'un hanbok sera diffusée à travers le monde.Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, en collaboration avec la Fondation coréenne pour l'artisanat et le design (KCDF), a annoncé aujourd’hui que le clip promotionnel du costume traditionnel coréen sera projeté sur les écrans géants de Times Square à New York, le 24 décembre. Il sera également diffusé sur l'écran géant du Citadium Caumartin à Paris pendant une semaine à partir de lundi prochain.En Corée du Sud, cette vidéo sera disponible lundi prochain également au Musée National d'Histoire Contemporaine de Corée, à Jongno à Séoul. Une exposition de hanboks sera aussi organisée à la Culture Station Seoul 284 à partir du 15 janvier 2025.Dans le cadre de ces campagnes de promotion, la patineuse artistique Kim Yuna avait été choisie pour représenter la tenue traditionnelle coréenne en 2022, suivie de l'actrice-chanteuse Suzy l’année suivante.