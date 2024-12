Corée-USA : le Pentagone rassure sur la solidité de l’alliance

Photo : YONHAP News

Le département américain de la Défense a réaffirmé la solidité de l'alliance entre la Corée du Sud et les Etats-Unis. Et ce malgré les inquiétudes sécuritaires liées à la destitution parlementaire du président sud-coréen Yoon Suk Yeol.Lors d'un briefing tenu mardi, son porte-parole, a été interrogé sur d'éventuelles perturbations que pourrait provoquer le vide dans la présidence et la direction militaire sud-coréennes sur l'alliance Washington-Séoul. En réponse, Patrick Ryder a assuré que celle-ci était inébranlable et que les USA restaient engagés en faveur de la paix et de la sécurité de la péninsule coréenne. Il a ajouté que la posture de défense commune sud-coréano-américaine restait solide.Celui-ci a également mentionné que le commandant des forces américaines en Corée du Sud (USFK) s'était entretenu par téléphone dimanche dernier avec le président par intérim sud-coréen, Han Duck-soo. Lors de cet échange, Paul LaCamera a réaffirmé son engagement envers l'alliance bilatérale et la poursuite des exercices militaires prévus.Le porte-parole du Pentagone a en outre indiqué qu'il n'avait rien à annoncer pour le moment concernant d'éventuels contacts entre le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, et son homologue par intérim sud-coréen. Il a précisé que des informations seraient fournies ultérieurement si besoin.Par ailleurs, le département d'Etat américain a déclaré mardi que la Corée du Sud, les Etats-Unis et le Japon avaient organisé un forum consacré à la lutte contre les activités maritimes illégales de la Corée du Nord. Cet événement intervient alors que Pyongyang continue d’importer du pétrole par voie maritime et d’exporter du minerai de fer en violation des sanctions imposées par le Conseil de sécurité des Nations unies.