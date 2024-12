Hémicycle : les chefs des groupes parlementaires se retrouvent

Photo : YONHAP News

Les chefs des groupes parlementaires du Parti du pouvoir du peuple (PPP) et du Minjoo se sont rencontrés mardi à l'Assemblée nationale. Présidée par le patron du perchoir, Woo Won-shik, la réunion entre Kweon Seong-dong et Park Chan-dae était la première depuis l'adoption de la motion de destitution du président Yoon Suk Yeol samedi dernier et l'entrée en fonction de Kweon.Lors de son discours d'ouverture, Woo a souligné l'importance du rôle et des responsabilités du Parlement pour un retour à la normale de la situation politique, une restauration de la crédibilité internationale du pays et une relance de la vie économique quotidienne des citoyens. Il a ensuite plaidé pour une coopération entre les partis au pouvoir et de l'opposition, avant de demander à ces derniers de s'efforcer de trouver un terrain d’entente sur le calendrier des auditions de confirmation des trois candidats aux postes vacants de juges de la Cour constitutionnelle. Mais aussi sur la composition de la commission spéciale, chargée de mener une enquête parlementaire sur la proclamation de la loi martiale du 3 décembre.Le chef du groupe parlementaire de la première formation de l’opposition a alors sollicité la coopération du PPP pour la constitution et la mise en action de cette commission, ainsi que pour la composition d'une autre, chargée d'auditionner les futurs juges constitutionnels. Enfin, il l'a appelé à participer au comité consultatif sur l'amélioration de la vie quotidienne de la population, proposé par le chef de son parti, Lee Jae-myung.Son homologue du PPP a, pour sa part, rétorqué qu'un président par intérim n'a pas le pouvoir de nommer des juges de la Cour constitutionnelle. Il a rappelé qu’il s’agissait exactement des propos tenus par l'opposition lors de la procédure de destitution de l'ex-présidente Park Geun-hye il y a huit ans.La suite de la réunion s’est tenue à huis clos dans une ambiance tendue, marquée par des échanges verbaux vifs entre les deux camps.