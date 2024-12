Photo : YONHAP News

Arrivée hier, la vague de froid continue sa traversée de la Corée du Sud ce jeudi. Après une nuit glaciale durant laquelle même l’île de Jeju a connu des difficultés pour rester au-dessus des 0°C, les températures matinales restent négatives. Il fait -5°C à Séoul et Daegu, -7°C à Jeonju, -8°C à Andong et 0°C à Busan. Bonne nouvelle néanmoins puisque l'air se réchauffera progressivement au cours de l’après-midi avec 5°C dans la capitale, 6°C à Daejeon, 7°C à Gwangju et 9°C en moyenne sur la côte sud du pays. Soit des valeurs nettement supérieures à celles de la veille.Du côté du ciel, le soleil est au rendez-vous toute la journée pour épauler les sud-Coréens face au froid.