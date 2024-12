Pyongyang dénonce les critiques des Occidentaux sur sa coopération avec Moscou

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a réagi à la déclaration adoptée lundi par les Occidentaux sur sa coopération militaire avec la Russie.Dans un communiqué publié aujourd’hui par son agence officielle, la KCNA, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a dénoncé « une déclaration déformant et calomniant les liens de coopération normale » entre Pyongyang et Moscou.Il a également fait part d’« une grave menace ébranlant les fondements de la paix et de la sécurité internationales au-delà de la provocation politique usurpant le droit à l’indépendance des pays souverains ». Et d’ajouter que le régime de Kim Jong-un « sauvegardera fermement son droit légitime en tant qu’Etat souverain, et n’imposera aucune restriction à son exercice ».La voix de la diplomatie nord-coréenne n’a pour autant pas commenté spécifiquement le déploiement des troupes en Russie. Lundi, les ministres des Affaires étrangères de dix pays, dont la Corée du Sud, et de l’Union européenne l’avaient condamné. Ils ont également exhorté Pyongyang à retirer ses soldats.