Corée du Sud-Japon : entretien téléphonique entre Han Duck-soo et Shigeru Ishiba

Photo : YONHAP News

Han Duck-soo, qui assure l’intérim à la présidence de la République, s’est entretenu aujourd’hui par téléphone avec le Premier ministre japonais, Shigeru Ishiba. L’occasion pour lui de rassurer une nouvelle fois sur la situation du pays du Matin clair.Le chef du gouvernement sud-coréen a affirmé que les affaires de l’Etat seraient menées dans le cadre de la Constitution et de l’Etat de droit, et a promis la continuité des politiques diplomatique et sécuritaire.Les deux hommes ont convenu d'une étroite collaboration entre leurs pays et avec les Etats-Unis, face à l’accroissement de la menace nucléaire de Pyongyang et de sa coopération avec Moscou.Han et Ishiba se sont également mis d’accord pour poursuivre leur communication afin de bien préparer différents événements marquant le 60e anniversaire, en 2025, de la normalisation des relations des deux voisins.