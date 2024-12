Les visites nocturnes des anciens palais royaux ont la cote

Photo : YONHAP News

L’Administration du patrimoine culturel (KHS) a organisé cette année un total de 16 programmes dans les palais et tombeaux des rois de la dynastie Joseon (1392-1910). Parmi eux, les promenades nocturnes dans les palais incontournables de Séoul comme Gyeongbokgung, Changdeokgung ou encore Deoksugung.L’heure est au bilan en cette fin d’année. Selon le KHS, quelque 6,9 millions de personnes ont profité de ces événements. Cela représente 46 % de l’ensemble des visiteurs de ces hauts lieux entre janvier et novembre. Et 20 % d’entre eux sont des étrangers.Le festival de la culture royale, qui a eu lieu au printemps et en automne dans les 5 palais de la capitale ainsi qu’au sanctuaire de Jongmyo à Séoul, a attiré le plus grand nombre de participants. A noter aussi que ces programmes ont permis de créer près de 3 600 emplois et que leurs retombées économiques s’élèvent à 650 milliards de wons.