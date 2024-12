Emploi : 10 % des travailleurs en Corée du Sud pourraient être remplacés par l'IA

Photo : YONHAP News

Selon une étude récente, 10 % du total des emplois en Corée du Sud, soit 2,7 millions, pourraient être remplacés par des technologies d'intelligence artificielle (IA) telles que ChatGPT.Ces données figurent dans le rapport Tendances sociales 2024, publié aujourd’hui par le Bureau national des statistiques (Kostat), qui compile 13 études sur des sujets variés.Celle intitulée « L'impact potentiel de l'IA sur l'emploi » montre que tous les emplois de bureau sont influencés par cette technologie. Les postes de gestion présentent une exposition particulièrement élevée à l’IA (65,1 %). Cette mesure indique la probabilité qu'une tâche puisse être automatisée par celle-ci. Plus le taux d'exposition est élevé, plus les risques de remplacement sont importants.Les femmes (30,9 %) sont plus nombreuses que les hommes (23,8 %) à occuper des postes liés à l'IA. En termes d'âge, les groupes les plus concernés sont les 30-44 ans (37,8 %) et les moins de 29 ans (31,0 %). De plus, 41,7 % des travailleurs bien rémunérés exercent des professions en lien avec l'IA, contre seulement 16,2 % pour ceux à faibles revenus.Les dix professions les plus exposées sont les élus, les hauts fonctionnaires, les gestionnaires administratifs et les responsables de recherche. Pour les modèles de langage IA pré-entraînés comme GPT, les métiers les plus affectés sont les agents de voyages, les écrivains et les responsables marketing.