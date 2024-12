Destitution : la Cour constitutionnelle tient une réunion plénière de ses juges

Photo : YONHAP News

Saisie sur la destitution de Yoon Suk Yeol pour sa tentative ratée d’imposer la loi martiale, la Cour constitutionnelle poursuit son examen de la procédure. Après avoir fixé au 27 décembre une audition préliminaire, elle a tenu aujourd’hui une première réunion de délibération de ses six juges en poste.Au cours de la réunion, la haute juridiction a décidé de statuer lundi prochain sur le refus de réception des documents envoyés depuis le début de la semaine au président Yoon. La garde présidentielle de son Bureau de Yongsan et de sa résidence officielle continuant de rejeter ces éléments nécessaires au procès, dans le but de retarder les audiences.Pendant ce temps, le président de l’Assemblée nationale, Woo Won-shik, a demandé aux deux camps rivaux de lui présenter, d’ici demain, la liste de leurs membres respectifs devant rejoindre la commission d’enquête parlementaire sur l’instauration de l’éphémère état d’exception. Cet organe sera composé d’une vingtaine d’élus et devrait être mis en place début janvier.