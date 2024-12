Rencontre des chefs des deux partis rivaux

Photo : YONHAP News

Le président intérimaire du Parti du pouvoir du peuple (PPP), et le patron du Minjoo se sont rencontrés hier. Kweon Seong-dong et Lee Jae-myung ont été unanimes à dire qu’il était impératif de sortir le pays au plus vite de la turbulence politique et de conjuguer les efforts pour stabiliser la vie quotidienne des citoyens. Toutefois ils se sont divisés sur les modalités.Kweon a demandé au Minjoo de retirer d’abord ses 14 motions visant à destituer des ministres de Yoon Suk Yeol et son président de la Cour des comptes. Pour sa part, Lee a tenu à faire du rétablissement rapide de l’ordre constitutionnel la priorité.En ce sens, le dirigeant du mouvement de centre-gauche a exhorté le PPP à accepter sa récente proposition de lancer un organe consultatif chargé de se pencher sur les moyens de ramener les affaires de l’Etat à la normale.Celui qui avait perdu de justesse la présidentielle de 2022 face à Yoon a également évoqué la nécessité d’établir des budgets complémentaires pour rendre meilleur le quotidien du peuple.