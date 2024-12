Météo : arrivée de la neige pour le dongji d'hiver

Photo : YONHAP News

Après le froid du milieu de semaine, la neige pointe le bout de son nez à la veille du solstice d’hiver, ou dongji en coréen. La perturbation, qui partira ce matin de la côte ouest, traversera l’ensemble du territoire jusqu’à demain. De fortes chutes de neige accompagnées de pluie sont attendues dans les montagnes de Jeju, dans le sud de Gangwon et à l’est du Jeolla. La région de Gyeonggi ne sera pas non plus épargnée tout comme Séoul. Le ciel sera à nouveau dégagé à partir de samedi après-midi.Du côté des températures, il fait moins froid ce vendredi matin que les jours précédents avec -1°C dans la capitale, -2°C à Gwangju et 3°C à Busan. Dans l’après-midi, la situation sera similaire à celle de a veille avec 5°C à Séoul, 6°C à Daejeon et Jeonju, 8°C à Daegu et jusqu’à 11°C à Busan. Vigilance néanmoins pour ce week-end. Après le passage de la neige, une nouvelle vague de froid frappera le pays et fera chuter le mercure.