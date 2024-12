Han Duck-soo : Séoul maintiendra une position de défense sans faille

Photo : YONHAP News

Le Premier ministre, qui assure les fonctions de président par intérim, a tenu ce matin une réunion de concertation entre le gouvernement et le Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation présidentiel, à sa résidence officielle à Séoul.Lors de cet entretien, Han Duck-soo a insisté sur la nécessité de maintenir une posture de défense solide, pour assurer la sécurité du pays. Le tout en s'appuyant sur l'alliance entre la Corée du Sud et les Etats-Unis. Il a également exprimé son intention de renforcer la confiance mutuelle avec de nombreux pays alliés.De plus, il a affirmé qu'il ferait tout son possible pour se préparer à l'arrivée au pouvoir de l'administration Trump. Pour ce faire, il prévoit de communiquer avec Washington plus efficacement, en mobilisant un réseau public-privé. Une feuille de route sera également élaborée pour faire face à une éventuelle négociation entre la Corée du Nord et les USA.Han a aussi fait savoir que l'équipe économique renforcerait le système de réponse d'urgence. Celle-ci mettra l'accent sur l'exécution du nouveau budget durant le premier semestre 2025. Objectif : alléger les charges de la population et des petites entreprises. Les prêts destinés aux petits commerçants devraient augmenter de 60 milliards de wons, soit près de 40 millions d’euros. Avant d’ajouter qu'il coopérerait activement avec l'Assemblée nationale afin de stabiliser rapidement la situation politique du pays.De son côté, le leader intérimaire PPP, Kweon Seong-dong, a souligné l’urgence de nommer le ministre de la Défense et celui de l’Intérieur et de la Sécurité. Enfin; il a appuyé sur l'importance d’une ligne directrice diplomatique et sécuritaire. Avant de demander une exécution anticipée du budget pour la relance de l'économie liée à la vie des citoyens.