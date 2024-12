Woo Won-shik plaide pour une révision de la Constitution

Photo : YONHAP News

Le président de l’Assemblée nationale a déclaré qu'il était nécessaire de réformer la Constitution.Woo Won-shik a tenu ces propos au Parlement, hier, lors d’une conférence de presse avec des journalistes étrangers. Cela fait suite au débat sur la réforme constitutionnelle, déclenché par la déclaration de la loi martiale par Yoon Suk Yeol le 3 décembre dernier. Il a souligné qu’une réduction du pouvoir présidentiel et un renforcement de celui du Parlement étaient indispensables. Avant de noter que la Constitution actuelle, qui n'a pas été modifié depuis sa révision de 1987, a entraîné divers difficultés.Auparavant, le patron du perchoir avait soulevé plusieurs problèmes concernant le système présidentiel actuel du mandat unique de cinq ans. Il avait suggéré d'introduire un système de second tour pour les élections présidentielles et de passer à un mandat de quatre ans renouvelable.Woo Won-shik a également plaidé pour une réforme législative permettant à l'Assemblée nationale de refuser la déclaration de l'état d’exception par le président de la République. Avant de critiquer la procédure et la justification de cette proclamation du président Yoon. Il a ensuite annoncé son intention de créer un groupe de diplomates parlementaires en tant qu’envoyés spéciaux du président du Parlement pour restaurer la crédibilité du pays.