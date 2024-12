Taux de change élevé : augmentation des prix des importations en novembre

Photo : YONHAP News

En raison de la hausse du taux de change won-dollar, les prix des importations ont augmenté, entraînant une forte croissance de ceux de l'offre intérieure.Selon les données publiées ce matin par la Banque de Corée, l'indice des prix de l'offre intérieure en novembre a augmenté de 0,6 % par rapport à octobre, atteignant 124,15. Il s'agit de la plus grande hausse depuis avril. La banque centrale a expliqué que l’appréciation du dollar face au won et l’augmentation des prix du pétrole international avaient provoqué cette élévation.L’indice des prix à la production, quant à lui, a également rebondi après quatre mois de baisse. Il a augmenté de 0,1 % en novembre par rapport à octobre pour atteindre 119,11. Par catégorie, les prix de l'électricité, du gaz et de l'eau ont grimpé de 2,3 %, tandis que ceux des produits industriels se sont accrus de 0,1 %. En revanche, les prix des produits agricoles, forestiers et maritimes ont baissé de 3,6 %, et ceux des services de 0,1 %.De son côté, l'indice des prix de la production totale, incluant les ressources destinées à l'exportation, a progressé de 0,6 % en novembre.