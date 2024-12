Explosion du célibat chez les quadragénaires en 20 ans

Photo : YONHAP News

La proportion de célibataires parmi les quadragénaires a plus que quintuplé ces 20 dernières années. C’est ce que nous apprend le rapport « Les tendances sociales 2024 », publié hier par l’Institut national des statistiques (Kostat).Selon le document, en 2020, 23,6 % des hommes et 11,9 % des femmes dans la quarantaine n’étaient pas mariés. Un taux respectivement 6,7 et 5,7 fois supérieur à celui de 2000. De plus, il est constaté un report l’âge du mariage et une hausse du nombre d’habitants qui ne se marient jamais au cours de leur vie. Les citoyens sont de plus en plus sceptiques à l’union matrimoniale. A l’exception des personnes bénéficiant d'un niveau d'éducation élevé, d'une situation financière stable et d'une bonne santé.L’étude montre que pour les hommes, les célibataires sont moins diplômés de l’enseignement supérieur et ont un taux d’emploi plus bas que les hommes mariés. Mais c’est l’inverse chez les femmes : celles non mariées étaient plus souvent diplômées et plus actives professionnellement.Enfin, parmi les habitants de 19 à 34 ans, les hommes ont plus de tendance à envisager le mariage que les femmes.