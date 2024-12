De grands rassemblements prévus ce week-end à Séoul

Photo : YONHAP News

Ce samedi 21 décembre, plusieurs grands rassemblements sont prévus dans le centre de Séoul. En conséquence, il est attendu des perturbations sur certaines routes.La police métropolitaine de la capitale a annoncé que des manifestations et des marches organisées par des groupes citoyens, notamment sous le nom de « Action d'urgence pour la destitution immédiate de Yoon Suk Yeol et les réformes sociales majeures », se dérouleront autour de Gwanghwamun et jusqu’à la porte Namdaemun. Ce qui devrait provoquer des embouteillages.En parallèle, le Parti pour la Réunification Libre prévoit également un rassemblement de grande ampleur contre la destitution, de l'intersection de Sejong-daero jusqu'à la porte Daehanmun.Pour minimiser les perturbations, la police prévoit d’ouvrir des voies flexibles afin de permettre la circulation des véhicules. De plus, environ 170 agents de la circulation seront déployés autour des lieux des rassemblements pour réguler le trafic.