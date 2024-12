Photo : YONHAP News

Après le bref épisode neigeux du week-end, les sud-Coréens retrouvent le soleil sur le chemin du travail ce lundi 23 décembre. Bonne nouvelle, le ciel sera dégagé toute la journée sur l’ensemble du territoire.En revanche, la vague de froid amorcée hier, se poursuit. En particulier dans la partie nord et centre du pays. Il fait -5°C à Seoul, -4°C à Jeonju et -6°C à Daejeon. Dans l’après-midi, il est prévu 4°C dans la capitale, 7°C à Gwangju et 10°C à Busan. Les températures vont commencer à augmenter à partir de demain jusqu’au jour de Noël, le 25 décembre.