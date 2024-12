Séoul souhaite consolider les relations avec Washington et Tokyo

Photo : YONHAP News

Le premier vice-ministre sud-coréen des Affaires étrangères s'est rendu à Washington pour relancer les rencontres diplomatiques avec les Etats-Unis.Kim Hong-gyun a annoncé qu’il n’aura pas l'occasion de rencontrer l'entourage de Donald Trump. Il a néanmoins fait savoir que la situation politique du pays du Matin clair avait été expliquée aux proches du président élu. Tout en confirmant sa volonté de communiquer avec eux jusqu'à l’investiture de Trump. De plus, il a souligné que les inquiétudes devaient être dissipées. La société sud-coréenne ayant prouvé la résilience de sa démocratie.Kim rencontrera ce lundi, heure locale, son homologue américain, afin de discuter des relations bilatérales, de la coopération trilatérale avec le Japon et du dossier nord-coréen. L'occasion d'expliquer de nouveau la situation du pays à Kurt Campbell, qui avait critiqué la proclamation de la loi martiale par Yoon Suk Yeol, le 3 décembre dernier. Et aussi de se concerter pour relancer des réunions de haut niveau entre Séoul et Washington.Le numéro deux de la diplomatie sud-coréenne s'envolera ensuite vers le Japon pour une rencontre avec son homologue nippon. Cette tournée est organisée pour renforcer la collaboration entre Séoul, Washington et Tokyo malgré la crise politique de la Corée du Sud.