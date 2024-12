Loi martiale : manifestations pour et contre la destitution de Yoon dans le même quartier

Photo : KBS News

A la suite de la destitution parlementaire du président Yoon Suk Yeol, de grandes manifestations, pour et contre cette décision, ont eu lieu samedi dernier à Gwanghwamun, en plein cœur de Séoul. Rappelons que les manifestants en faveur de la destitution se rassemblaient devant l'Assemblée nationale à Yeouido, jusqu'à l’adoption de la motion par celle-ci.Le groupe civique, appelé « Action d'urgence pour la destitution immédiate de Yoon Suk Yeol et des réformes sociales majeures », a commencé à se rassembler samedi à 15h à la Dongsipjagak du Palais Gyeongbokung. Deux heures plus tard, 25 000 citoyens selon la Police, ou 300 000 selon les organisateurs, étaient présents. De son côté, le groupe progressiste « Action des Bougies » a réuni, selon la Police, 3 500 personnes. Tous ces manifestants ont demandé le départ immédiat du chef de l’Etat et chanté « Into the new world » de Girls's generation, un girls band sud-coréen. Un titre devenu l’hymne anti-Yoon Suk Yeol.Une manifestation d'envergure pro-Yoon a également été tenue le même après-midi. Sous l'égide notamment du Parti de la Réunification libre, 36 000 personnes se sont rassemblés à Gwanghwamun, selon la Police. Pour leur part, les organisateurs ont annoncé avoir réuni 2 millions de personnes. C'est la première fois que le nombre de manifestants contre la destitution de Yoon dépassait celui pour.Les forces de l'ordre ont été déployées et des barricades dressées afin de prévenir d'éventuels heurts entre les deux groupes. Mais aucun incident n'a été signalé.