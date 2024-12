Batteries: les composants sud-coréens dominent le marché américain

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud s'est hissée à la première place sur le marché américain des composants pour batteries. C'est ce qu'a fait savoir l'Association du commerce internationale de Corée (KITA), s'appuyant sur les données des Nations Unies sur les statistiques du commerce des produits de base (UN Comtrade).En effet, les Etats-Unis ont importé l'an dernier au total plus de 9,698 milliards de dollars de matériaux nécessaires aux batteries, dont les électrodes et les séparateurs. Une hausse de 93,1 % par rapport à 2020 qui profite au pays du Matin clair.En 2020, la Chine représentait la plus grande part dans ces importations américaines avec 28,9 %, suivie du Japon (17,2 %). La Corée du Sud était loin derrière avec seulement 8,5 %. Or, en 2023, elle est devenue le premier pays exportateur vers les USA dans ce secteur, avec 33,7 %, soit 3,268 milliards de dollars dont 90 % concerne les électrodes. A noter que ces composants représentent 40 % du prix des batteries.Cet exploit serait attribué au fait que LG Energy Solution, SK On et Samsung SDI avaient construit des usines de fabrications de batteries sur le territoire américain. La production des trois géants sud-coréens s’est accentuée et a demandé davantage d'importations des matériaux nécessaires depuis leur pays d'origine.Le conflit commercial entre les Etats-Unis et la Chine a également eu un impact en faveur des matériaux sud-coréens, au détriment des produits chinois. La loi sur la réduction de l'inflation (IRA) a elle aussi joué un rôle. En effet, les subventions octroyées par ce dispositif ont boosté la vente des véhicules électriques.Une zone d’ombre apparaît néanmoins avec la prochaine prise de fonctions de Donald Trump. Il pourrait, en effet, réduire les subventions destinées aux voitures écologiques et imposer des droits douaniers aux importations des composants pour batteries.