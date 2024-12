La Corée du Nord vante l'image d'un leader proche du peuple de Kim Jong-un

Photo : YONHAP News

L'agence de presse officielle de la Corée du Nord a rapporté aujourd'hui le projet de restauration des provinces de Pyongan du Nord, de Jagang et de Yangang. Ces régions riveraines du fleuve Yalu avaient été sévèrement frappées en juillet dernier par de fortes pluies.La KCNA a ainsi décrit ces travaux comme « un miracle historique » du pays et a véhiculé l'image d'un « leader proche du peuple » de Kim Jong-un. Cet article a également été publié dans Rodong Shinmun, le quotidien destiné aux nord-Coréens.Selon le texte, seulement quatre mois ont été suffisants pour construire 15 000 bâtiments dont des logements, des crèches, des écoles et des hôpitaux. Une période qui a également permis de restaurer 6 000 habitations et de réhabiliter des ponts, des chemins de fer et des routes endommagés.L’agence de presse en a profité pour vanter le leadership de Kim Jong-un, qui n'a cessé, selon l'article, de superviser les plans de restauration, de visiter les chantiers, de consoler les sinistrés et d'encourager les jeunes ouvriers, appelés « jeunes héros du mont Baekdu ». Il a d'ailleurs été précisé que 300 000 jeunes avaient répondu immédiatement à l'appel de Kim III à faire reconstruire le pays dévasté par les inondations.Le média nord-coréen a également publié des images des sinistrés quittant Pyonygang pour regagner leur région d'origine. Ces habitants avaient été transportés à la capitale nord-coréenne après que leurs maisons ont été détruites par les inondations. La KCNA n'a pas manqué non plus de faire savoir qu’ils avaient passé « un très agréable moment » durant leur séjour à Pyongyang, visitant les patrimoines de la ville et ses environs. Et d'ajouter qu'ils avaient découvert encore une fois que « Kim Jong-un était un vrai leader dévoué ».