Stray Kids : première place pour la sixième fois au Billboard 200

Photo : YONHAP News

Le boysband sud-coréen Stray Kids a atteint pour la sixième fois la première place du Billboard 200 aux États-Unis.Depuis la création de ce classement en 1956, Stray Kids devient le premier artiste à faire entrer six albums consécutifs en tête.Dans un article publié le 22 décembre, Billboard a annoncé que l'album HOP sorti le 13 décembre, s'est classé numéro un avec environ 187 000 unités vendues au pays de l’Oncle Sam lors de sa première semaine. Surpassant notamment The Tortured Poets Department de Taylor Swift. Stray Kids rejoint ainsi des artistes tels que BTS, Linkin Park et Dave Matthews Band parmi les groupes ayant obtenu le plus de premières places dans les années 2000 au Billboard 200.A noter que cet exploit a été réalisé six ans après les débuts de Stray Kids et seulement deux ans après leur première entrée dans le classement.Le groupe composé de huit membres poursuit actuellement sa tournée mondiale et entamera, dès mars prochain, une tournée des stades dans 20 grandes villes d'Amérique du Nord, d'Amérique latine et d'Europe.