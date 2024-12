3 500 influenceurs de 50 pays seront réunis au DDP à Séoul

Photo : YONHAP News

En cette fin d’année, 3 500 influenceurs provenant de 50 pays, comptant un total de 3 milliards d’abonnés, convergeront vers le Dongdaemun Design Plaza (DDP) de Séoul. Ils participeront au festival culturel mondial SeoulCon.Cette exposition menée par des influenceurs internationaux a pour but de promouvoir le mode de vie de Séoul, notamment à travers la K-pop, la K-beauty et la K-fashion. L’événement se tiendra sur cinq jours, du 28 décembre au 1er janvier, au DDP.Aujourd’hui, à cinq jours de l’ouverture, l’Agence de Promotion Économique de Séoul (SBA) a dévoilé les attractions phares et la liste des influenceurs présents. Cette année, cet événement sera prolongé de deux jours par rapport à l’édition précédente et accueillera 500 participants supplémentaires.Le 31 décembre, dernier jour de l’année, SeoulCon se clôturera en beauté avec le SeoulCon World K-pop Festival & Countdown Concert, une série de performances d’artistes K-pop de premier plan. Tous ensemble ils fêteront le passage à la nouvelle année.